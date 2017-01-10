У Тернополі горіла багатоповерхівка. Евакуювали два десятки людей. ФОТО

10/01/2017 Розмір тексту:

9 січня о 16:40 до рятувальників надійшло повідомлення про пожежу по вул. Генерала Тарнавського, 16.

На місце подій одразу було направлено 3 пожежно-рятувальні підрозділи. За 8 хвилин рятувальники дісталися до місця надзвичайної події та встановили, що пожежа виникла в квартирі на другому поверсі п’ятиповерхового багатоквартирного житлового будинку. Площа пожежі становила 22 м. кв.

Основні зусилля вогнеборців зосередили на ліквідації пожежі та евакуації мешканців будинку, адже через значне задимлення існувала реальна загроза отруїтися продуктами горіння.

Загалом, пожежники за допомогою спеціального обладнання, врятували 19 людей, серед них 5 дітей, а також вивели на свіже повітря 21 мешканця даного будинку, в тому числі 4 дитини та не допустили перекидання пожежі на сусідні квартири.

На пожежі травмований власник квартири, громадянин 1959 року народження, який отруївся чадним газом та шпиталізований до лікувального закладу м. Тернопіль.

Пожежу локалізовано в 17:20, а о 17:28 повністю ліквідовано.

На місці пожежі працювали 24 чоловіка особового складу та 7 одиниць техніки.

Пожежею знищено речі домашнього вжитку, меблі, облицювання стін, стелі та вікно квартири.

За фактом пожежі проводиться перевірка працівниками ГУ НП в області.

Причина виникнення пожежі та матеріальні збитки встановлюються.