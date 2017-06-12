У Тернополі хочуть змусити церкви “скрутити звук”

12/06/2017 Розмір тексту:

Петиція “Заборонити церквам Тернополя проводити ранкову службу через гучномовці” з’явилась у Єдиній системі місцевих петицій 9 червня.

“Кожної суботи та неділі з 7.00 до 9.00 церква, що розташована за адресою пр. Злуки (зупинка “Духовний Центер”) проводить трансляцію служби через гучномовець, порушуючи цим статтю 182 Кодекс України про адміністративні правопорушення.

Згідно рішення Тернопільської міськї ради, від 28 лютого 2003 року № 4/6/104 – rada.te.ua/app/webroot/files/10.12.11.doc.

Пункт 4. Заборонити: 4.1. Гучний спів, викрики, включення на повну потужність радіоприймачів, телевізорів, створювати шум при використанні виробничого обладнання та інструментів, вибухових матеріалів та піротехнічних виробів та інших гучноголосих установок, створювати інший шум на вулицях, в будинках, гуртожитках, на прибудинкових територіях та в зонах відпочинку в нічний час з 22-00 до 8-00. 4.3. Встановлювати на балконах, лоджіях, відкритих вікнах будинків, будівель і споруд та інших місцях радіоапаратуру і включати її на потужність більше 30 ДБА”, – пише автор Богдан Кітура.

Нагадаємо, що у 2016 році була уже подібна петиція, тоді на Новому Світі проводили ранішні служби через гучномовець.

Джерело: “20 хвилин“