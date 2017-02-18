У Тернополі хочуть відновити підземну церкву

17/02/2017 Розмір тексту:

Проект “Підземний Тернопіль” став темою зустрічі археологів та представників міської влади 16 лютого.

Фахівці проаналізували можливі місця проходження підземних ходів під містом та існування підземель.Констатували: завершено обстеження підземних споруд поблизу Катедрального собору.

Нагадаємо: існує припущення, що на вул. Листопадова колись діяла підземна катакомбна церква монастиря Згромадження сестер Св. Йосипа (Йосифіток).

– “Наприкінці 19 століття в Тернополі на місці нинішньої обласної прокуратури стояв монастир французьких сестер-йосифіток, – зауважує головний спеціаліст відділу охорони культурної спадщини управління культури ОДА Ярослав Пелехатий. – На такі дані я натрапив в архіві. Монахині в ньому навчали наших панянок французької, ектикету, покірності. Із Катедральним собором монастрир з`єднувався підземним ходом. Під монастирем розташовувалась катакомбна підземна церква. Була вона зовсім невеличка – якихось 3 м у висоту, 8 м – у довжину й 5 м – в ширину. У часи Другої Світової війни німці монахинь не займали, а в 44-му “радянські визволителі” більшість з них відселили по селах, декотрі загинули. У Тернопіль йосифітки більше не повернулись. У 1952-му в приміщення монастиря переселилась прокуратура. Вхід до підземної церкви було завалено, стіни її – побілено, а приміщення пристосовано під потреби господарів у мундирах. Святиню переобладнали під тир, у якому навчались стріляти з пістолетів. З роками тут, як і колись церковні співи, стихли й постріли. Згодом приміщення було закинуто”.

Наразі фахівці обдумують існуючі способи використання та відновлення цього об’єкту, а також можливість поставити його на облік як об’єкт культурної спадщини.

– “Тернопіль, на жаль, втратив велику частину пам’яток архітектури під час Другої Світової війни, – зазначаєзаступник міського голови Тернополя Леонід Бицюра. – Але справжній історичний скарб міста розташований під землею. “Підземний Тернопіль” може стати справжньою туристичною перлиною. Тому наша задача зробити все для того, аби ця перлина якомога швидше засяяла. Запрошуємо активістів та волонтерів міста до спільної роботи”.

Під час зустрічі 16 лютого також було ухвалено рішення про збір, вивчення, узагальнення та опрацювання усієї інформації щодо наявних археологічних пам’яток міста.

Н.Турчин, topnews.in.ua