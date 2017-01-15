У Тернополі хочуть відлякувати бродячих собак ультразвуком

15/01/2017 Розмір тексту:

Мешканці Тернополя просять місцеву владу обладнати стаціонарні відлякувачі собак на тих вулицях, де вони найбільше «тероризують» людей.

Відповідну петицію зареєстрував Ігор Зарічний, повідомляє Прес-центр.

Як пише автор петиції, ультразвуковий відлякувальний прилад не споживає багато електроенергії. В найкращому випадку, він пропонує встановити й інші подібні пристрої.

Петицію зареєстрували 12 січня. Станом на 15 січня її підписали 13 осіб із 300 необхідних. До кінця збору підписів залишилося 27 днів.