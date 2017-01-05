У Тернополі хочуть підняти тарифи на гарячу воду
У новому 2017 році на мешканців Тернополя чекають чергові неприємні сюрпризи. Вже зараз керівництво КП «Тернопільміськтеплокомуненерго» лякає тернополян підвищенням плати за гарячу воду на 55 відсотків.
– Україна – єдина країна в світі, яка залишилася на договорах із квартирами. Ми обігріваємо ванні кімнати, навіть коли немає споживання гарячої води по лічильниках. Несемо втрати і не виставляємо рахунків. У нас нульові втрати гарячої води у зовнішніх мережах та внутрішньобудинкових. Насправді це 20-25 відсотків втрат! Якби було встановлено індивідуальні теплові пункти (ІТП), ці втрати були б менші на 10-12%. Навіть у Росії укладають угоди з будинками і всі наші проблеми покладено на власника, співвласника чи управителя будинку. Якщо ми й далі залишимося на договорах із квартирами, нам доведеться піднімати тариф на 55 відсотків на гарячу воду, а якщо встановимо ІТП, то на 36 відсотків, – заявив директор КП «Тернопільміськтеплокомуненерго» Андрій Чумак.
А ще пан директор бідкається, що в Тернополі низький рівень проплат за гарячу воду і теплопостачання. У грудні, до прикладу, він становить усього 62 відсотки.
– Якщо ж ми перейдемо на прямі договори з будинками, то ситуація буде така, як у Польщі: одна квартира не заплатила – відключається від гарячого водопостачання весь будинок, – зазначив пан Чумак.
Нагадаємо, на сьогодні куб гарячої води в Тернополі вартує 64,56 гривень для тих, у кого немає рушник осушки, і 70,06 гривень для тих, у кого вона є.
Не від хорошого життя тепловики ставлять питання про чергове підняття тарифів. Згідно з їхніми розрахунками, в 2017 році міськтеплокомуненерго отримає майже 81(!) мільйон збитків.
– Планові доходи в 2017 році очікуємо на рівні 445,6 млн. грн., натомість видатки складуть 526,5 млн. грн. Очікувані збитки – 80,9 млн. грн. Чому виникають збитки? Є три причини. По-перше, відсутність нормативних документів відповідно до закону про житлово-комунальні послуги, які визначають склад витрат на послуги з централізованого опалення і постачання гарячої води. У зв’язку з цим, органи, які встановлюють тарифи, не передбачають економічно обґрунтованих сум втрат і витрат у наших тарифах. По-друге, збитки виникають внаслідок розриву в часі між підняттям цін на енергоносії і встановленням наших тарифів. Зауважимо, згідно з рішенням уряду, припинено відшкодування різниці у тарифах. Уже в 2016 році відсутні кошти в державному бюджеті на відшкодування різниці ву тарифах. Очікується, що в 2017 році подібна ситуація повториться. І третя причина – спад обсягів порівняно з тими, які закладено у розрахунках тарифів, – відзначив заступник директора КП «Тернопільміськтеплокомуненерго» з економіки Володимир Онишків.
Також клопотів тепловикам додав закон про Державний бюджет, за яким змінюється мінімальна зарплата до 3200 грн.
– Ми не знаємо, як Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг (НКРЕКП), буде на це реагувати, але, однозначно, це є суттєві витрати, які будуть також впливати на витрати всього підприємства, – зазначив Андрій Чумак.
Дещо послабити тиск на тепловиків мала б постанова НКРЕКП, згідно з якою ціна газу на виробництві тепла для бюджету та інших споживачів повинна бути на рівні вартості газу для населення. Наразі ця постанова ще не набрала чинності…
Віталій Попович, Номер один
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