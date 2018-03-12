У Тернополі хочуть дати лад вивіскам

11/03/2018 Розмір тексту:

Як впорядкувати розміщення вивісок у Тернополі обговорили нещодавно під час публічної консультації у міській раді. Участь у заході взяли представники різних сторін, як ті, хто має відношення до видачі і отримання дозволів на встановлення зовнішньої реклами, так і громадські організації, які стали ініціаторами проведення такої зустрічі.

Під час обговорення проблеми звучали різні пропозиції, що саме необхідно змінити у діючих Правилах, щоб вони були ефективними і враховували інтереси усіх зацікавлених сторін. Депутат міськради Назар Зелінка зазначив, що центр міста спотворений хаотичними вивісками і рекламою, тому проблему необхідно вирішувати. Він, зокрема, запропонував створити робочу групу зі спеціалістів у сфері архітектури, реклами та громадських активістів, яка має детально прописати стандарти розміщення вивісок і реклами у центральній частині міста. Провести громадські обговорення за результатами напрацьованих робочою групою змін до Правил і на сесії затвердити їх. Після цього підприємці повинні будуть упродовж півроку привести вивіски у відповідність до оновлених Правил. Присутні на зустрічі підтримали таку пропозицію. Бажання працювати над цим питанням виявили окремі чиновники, активісти та підприємці. Координуватиме створення робочої групи, до якої увійдуть всі, хто зацікавився у подальшій роботі, коаліція громадських організацій «Тернопільський Центр Реформ».

– Проблема з вивісками в місті дійсно існує, – відзначила організаторка публічної дискусії Юлія Ковальчук, регіональна координаторка ГО «Centre UA» в Тернополі. – Їх безсистемне розміщення призводить до пошкоджень та руйнації фасадів, спотворення історичних будівель та зниження туристичної привабливості міста. Важливо, що нам вдалося обговорити всі аспекти даної проблеми та сформувати спільний план дій, щодо її вирішення. Дискусія була дуже жвавою та конструктивною. Тому ми і надалі будемо практикувати залучення представників зацікавлених сторін до пошуку способів вирішення місцевих проблем у форматі публічних консультацій.

На думку організаторів та учасників заходу запропонована ініціатива унеможливить хаотичне розміщення вивісок та зробить місто гарнішим. Особливо такі зміни стосуватимуться історичних будівель в центрі, що позитивно вплине на туристичний потенціал Тернополя.

Ольга Трач