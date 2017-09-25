У Тернополі хлопець встромив дівчині у сідницю “предмет, схожий на ніж”
25/09/2017 0
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На лінію 102 зателефонувала тернополянка і повідомила, що біля нічного клубу невідомий чоловік вдарив її “предметом, схожим на ніж”.
Про це повідомляє прес-служба патрульної поліції.
Як зазначають у ПП, дзвінок надійшов близько 6-ї години ранку, 25 вересня.
“За лічені хвилини патрульні прибули на вулицю Чумацьку. Їх зустріла заявниця і вказала на 27-річного хлопця, який, за її словами, завдав удар предметом схожим на ніж в область правої сідниці. Патрульні оперативно затримали підозрюваного. А потерпілій викликали карету швидкої допомоги”, – пишуть патрульні.
Хлопця патрульні доставили до відділку поліції. Зараз усі деталі справи з’ясовує слідчий.
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