У Тернополі “гасили пожежу” в драмтеатрі. ФОТО

09/10/2017 Розмір тексту:

Умовну пожежу гасили рятувальники у Тернопільському драмтеатрі. Спеціальні навчання організували, щоб вдосконалити практичні навички ДСНС у гасінні пожеж та в евакуації людей.

До ліквідації «пожежі» залучили шість одиниць техніки і тридцять рятувальників. Завдання виконували майже годину.

«Це планові навчання. Ми відпрацьовуємо головні об’єкти по місту. Складність гасіння пожежі в такому приміщені полягає в тому, що там може перебувати велика кількість людей, яких потрібно евакуйовувати. Звісно, не дай Бог, щоб пожежа виникла під час вистави, але наші підрозділи мають бути готові до дій в будь-яких ситуаціях», – розповідає начальник відділу управління ДСНС України у Тернопільській області Сергій Данілін.

Попереду у рятувальників – навчання на базі інших об’єктів. Таким чином державна служба з надзвичайних ситуацій відпрацьовує алгоритм дій та спеціальні навички.

Софія Романська