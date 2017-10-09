У Тернополі “гасили пожежу” в драмтеатрі. ФОТО
Умовну пожежу гасили рятувальники у Тернопільському драмтеатрі. Спеціальні навчання організували, щоб вдосконалити практичні навички ДСНС у гасінні пожеж та в евакуації людей.
До ліквідації «пожежі» залучили шість одиниць техніки і тридцять рятувальників. Завдання виконували майже годину.
«Це планові навчання. Ми відпрацьовуємо головні об’єкти по місту. Складність гасіння пожежі в такому приміщені полягає в тому, що там може перебувати велика кількість людей, яких потрібно евакуйовувати. Звісно, не дай Бог, щоб пожежа виникла під час вистави, але наші підрозділи мають бути готові до дій в будь-яких ситуаціях», – розповідає начальник відділу управління ДСНС України у Тернопільській області Сергій Данілін.
Попереду у рятувальників – навчання на базі інших об’єктів. Таким чином державна служба з надзвичайних ситуацій відпрацьовує алгоритм дій та спеціальні навички.
Софія Романська
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