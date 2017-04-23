У Тернополі харківські “тітушки” жорстоко побили бійця АТО. ФОТО

Йому вибили кілька зубів, пошкодили хребет в районі попереку та завдали ще багатьох травм. Боєць підозрює у злочині харківських “тітушок” з сумнозвісного сепаратиського об’єднання “Оплот”, пише сайт Тернополяни.

“Вчора я зі своїм бойовим побратимом прийшов у ресторан готельного комплексу “Глобус”, аби привітати свого кума з днем народження, – розповів Олександр Починок. – Поки спілкувався зі своїм родичем, якого, до речі, тривалий час не бачив, біля нашого столу постійно ходили невідомі люди. Варто додати, що зал, в якому ми святкували, був замовлений тільки для нас. Та це не заважало цим російськомовним спортсменам чомусь заходити до нас”.

Уже ввечері Олександр з побратимом вийшов у коридор. І на мить залишився один. “Мене одразу почали бити з десяток молодиків, – продовжив доброволець. – Це відбувалося з особливою жорстокістю. На мене стрибали зі столу. Навіть не можу сказати скільки разів ці виродки повторили такий спосіб побиття”.

Як розповів ще один боєць АТО Ігор, який і був у “Глобусі” разом з паном Починком, після короткої відсутності він вже побачив непритомного друга. “Я лиш на мить відійшов у туалет, – додав пан Ігор. – Коли повернувся, побачив непритомне тіло Сашка. Біля нього стояли ці невідомі люди. Один з них показав на мене і сказав, щоб мене не зачіпали”.

Непритомного Сашка Починка його бойовий побратим витягнув з коридору і викликав швидку. Куртка екс-спортсмена була вся у крові. Починка доставили в обласну лікарню. Туди підтягнулися і інші активісти, які обіцяють не залишити справу без продовження. “Ще у минулий четвер на громадській раді при обласній поліції ми повідомили начальнику Олександру Богомолу про присутність “тітушок”, – розповіла громадська активістка Катерина Бойко. – Це близько сорока бойовиків, які вже кілька місяців живуть у “Глобусі”. Вони постійно переміщаються у різні куточки області. На їх присутність ніхто не реагує. Ми почули у відповідь від пана Богомола, що це адекватні спортсмени. Що ж, адекватність цих молодиків ми побачили, тепер очікуємо пояснень від керівництва правоохоронних органів та області”.

Як вдалося з’ясувати з розмови з громадськими активістами, пан Богомол у виразі про “адекватних спортсменів” мав на увазі учасників чемпіонату України з ММА. Та головний організатор цього турніру та керівник служби автомобільних доріг у Тернопільській області Богдан Юлик повідомив, що діти та юнаки перебувають тут не кілька місяців, і навіть не з четверга. “Приїзд на чемпіонат України зі мішаних видів єдиноборств розпочався тільки у п’ятницю, – повідомив пан Богдан. – До того ж, це діти, юніори та молодь до 21 року. Наскільки мені зрозуміло, що Олександра били зрілі чоловіки. Все ж інформацію про можливість причетності учасників чемпіонату до інциденту ми оперативно перевірили. У “Глобусі” справді проживають чотири команди. Але з час побиття добровольця у нас тільки розпочалися фінальні бої в “Подолянах”. Тому майже всі учасники були там”.

У готелі “Глобус” заперечили факт побиття. Але у час розмови кореспондента з адміністратором готелю на територію стояли кілька авто поліції. Окрім того, по парковці постійно курсували кілька чоловіків характерної зовнішності.

За інформацією сайту “Тернополяни”, у “Глобусі” вже кілька місяців живе майже чотири десятки бійців спортклубів з Харкова. Їх на територію області нібито привезли представники одного з агрохолдингів. Бойовики мають на меті у силовий спосіб супроводжувати переоформлення договорів оренди паїв саме на користь даного підприємства.