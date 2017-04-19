У Тернополі гаївки водили і малі, і старі

19/04/2017 Розмір тексту:

Тернопільські пластуни організували свято біля Катедрального собору. Гаївки зібрали на подвір’ї храму чимало дітей, молоді та літніх людей.

На гаївки тернополяни збираються щороку. Оскільки святкові великодні пісні на Галичині співають з давніх-давен. Проте для сучасного покоління ці традиції майже нові.

«Гаївки відбуваються щорічно але тільки цього року їх проведення повністю організовує «Пласт». Минулого року «Пласт» тільки долучався, а цього року він взяв на себе повністю організацію. Ми це робимо для того, щоб зацікавити людей, щоб вони почали вивчати народну культуру, а також, щоб дати людям веселий настрій, щоб зарядити людей на якісь позитивні речі, позитивні вчинки. Будь-які люди можуть приєднуватися і це буде для всіх приємно. Гаївки водять в усіх регіонах, але в кожній області вони мають свої особливості. Їх водили для того, щоб прославити ім’я Боже або щоб подякувати Богу за родючість, або навпаки молитися за урожай. Також на гаївках хлопці могли позалицятися до дівчат, на таких заходах у давнину можна було познайомитися, щоб одружитися у майбутньому», – розповідає організатор заходу Катерина Громляк.

Святкові великодні пісні радували не лише малечу, а й літніх людей. До співу приєднувалося більшість перехожих. Такі заходи організували також і районних центрах краю, до проведення приєдналися також організації «Вертеп» і «Молода Просвіта».

Софія Романська