У Тернополі фура “Рошен” ледь не розчавила маленьку “Тойоту”. ФОТО

24/06/2017 Розмір тексту:

Аварія поблизу зупинки на вул. Збаразькій трапилась близько 13:30 23 червня. Через ДТП були невеликі затори.

Потерпілих у аварії немає, повідомляє “20 хвилин“.

– Зіткнулись фура і Toyota – хто кого прижав не бачили, якось в момент все сталось, – розповідають очевидці. – Але ніби всі живі, “швидкої” не було.

Після оформлення протоколів водій фури зʼїхав з дороги, щоб не перешкоджати руху, оскільки утворились затори.

– Винуватцем в ДТП був водій Renault Premium, – повідомили в прес-службі управління патрульної поліції. – В обох учасників ДТП патрульні взяли пояснення, склали схему аварії. На винуватця склали протокол.