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У Тернополі фура “Рошен” ледь не розчавила маленьку “Тойоту”. ФОТО
24/06/2017 0
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Аварія поблизу зупинки на вул. Збаразькій трапилась близько 13:30 23 червня. Через ДТП були невеликі затори.
Потерпілих у аварії немає, повідомляє “20 хвилин“.
– Зіткнулись фура і Toyota – хто кого прижав не бачили, якось в момент все сталось, – розповідають очевидці. – Але ніби всі живі, “швидкої” не було.
Після оформлення протоколів водій фури зʼїхав з дороги, щоб не перешкоджати руху, оскільки утворились затори.
– Винуватцем в ДТП був водій Renault Premium, – повідомили в прес-службі управління патрульної поліції. – В обох учасників ДТП патрульні взяли пояснення, склали схему аварії. На винуватця склали протокол.
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