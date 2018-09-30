У Тернополі евакуювали жителів багатоповерхівки. ФОТО

30/09/2018 0
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28 вересня на вулиці Київській горіла квартира однієї з 9-ти поверхівок. Внаслідок пожежі у квартирі згоріли побутові речі, меблі та одяг.

Площа пожежі займала 15 квадратних метрів, вогнеборці завадили вогню зачепити інші квартири, повідомляє Press-Центр. Також, пожежники врятували двох власників квартири, а також евакуювали 20-х жителів поверху.

Причини пожежі встановлюються.

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