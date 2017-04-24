У Тернополі евакуювали пасажирів тролейбуса: шукали бомбу

24/04/2017 0
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Вчора, 23 квітня, на лінію 102 надійшло повідомлення про те, що на зупинці біля залізничного вокзалу знайшли рюкзак з невідомим вмістом.

Патрульні, прибувши на  автобусну зупинку біля з/д вокзалу, у тролейбусі виявили рюкзак із невідомим вмістом, повідомляє Терен.

Було проведено евакуацію пасажирів, забезпечено охорону місця події та повідомлено відповідні органи, – розповіли в Управлінні Патрульної поліції Тернополя.

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