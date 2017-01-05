У Тернополі евакуювали на арештмайданчик два автомобілі. ФОТО

05/01/2017 0
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Через обмеження під’їзду патрульні евакуювали два автомобілі. Про це повідомили у патрульній поліції Тернополя.

Так, 4 січня, близько 15 години, до патрульних звернулись громадяни з проханням розблокувати заїзд у двір одного з будинків на вулиці Замкова. Автомобіль Renault Scenic був припаркований з порушенням ПДР таким чином, що унеможливлював під’їзд інших автомобілів. На місці події патрульні, з допомогою баз даних, перевірили дані автомобіля, встановили власника. Водій-правопорушник до автомобіля так і не підійшов. Патрульні евакуювали авто на арештмайданчик. 43-річний водій вже через годину звернувся в Управління патрульної поліції з приводу евакуйованого автомобіля. Чоловік пояснив, що дорожніх знаків, які б забороняли зупинку не бачив, а заїзду не надав значення.

Інспектори винесли постанову за ч.3 ст.122 (Порушення правил зупинки, стоянки, що створюють перешкоди дорожньому руху ) КУпАП.

Ще один виклик отримали патрульні пізно ввечері, у повідомленні було вказано, що на вулиці Будного, автомобіль Volkswagen Sharan припаркований з порушенням ПДР та унеможливлює заїзд до гаражу. Інспектори провели евакуацію даного автомобіля, згідно ст.265-2 (Коли водієм вчинено порушення, передбачене ч.3 ст.122 – порушення правил зупинки, стоянки, що створюють перешкоди дорожньому руху) КУпАП.

Патрульна поліція закликає: водії, залишаючи свій транспорт переконайтеся у тому, що ви не порушили ПДР та ваше авто не заважає іншим учасникам дорожнього руху.

 

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