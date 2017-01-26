У Тернополі дитина викликала поліцію, бо тато до непритомності побив маму
Увечері, 24 січня, патрульним поліцейським надійшло повідомлення про сімейну сварку на вулиці Будного.
Як з’ясувалося, дитина викликала інспекторів, бо батько побив матір. Коли охоронці порядку прибули на місце події, 33-річна жінка непритомно лежала у коридорі. Патрульні відразу викликали швидку і надали домедичну допомогу.
«Тато бив маму кабелем від телевізора, хотів ще й мене, але я втік… Він має квартиру поверхом вище», – розповів інспекторам хлопець.
Патрульні піднялися до квартири на яку вказав заявник. Двері відчинив чоловік у стані сильного алкогольного сп’яніння. На запитання полісменів навіщо він вчиняв сімейний скандал і побив дружину, він все заперечував.
Патрульні доправили його у медичний заклад, щоб освідувати, однак громадянин відмовився. Після того, правопорушника відвезли до відділку поліції і передали слідчому.
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Коментарі (1)
свідома українка26/01/2017
ось ще трішки, син підросте і тоді вже тато нехай молиться… буде шукати “п’ятий” кут..