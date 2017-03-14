У Тернополі дитина ледь не загинула через вареники

14/03/2017 0
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Поки мама ліпила вареники, старша 2-річна сестричка вирішила нагодувати молодшого братика тістом. Воно застрягло в горлі хлопчика і дитина почала задихатись.

Випадок трапився вчора ввечері у будинку на проспекті Злуки, повідомляє Доба.

Не встигла мама опам’ятатись, як дитина на її очах посиніла і не могла дихати. Самостійно витягнути тісто з горла жінці не вийшло, тому викликала медиків.

Лікарі “швидкої”, які примчали на виклик, одразу почали рятувати 9-місячного хлопчика.

Допомогла  дитині лікар Ольга Прохоренко. Ослизлий кусочок тіста дитина виблювала, відновилося нормальне дихання. Уже врятовану дитину медики доставили в обласну дитячу лікарню.

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