У Тернополі дворічна дитина обпекла руки електрострумом

21/02/2017 0
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В Тернопільську обласну дитячу лікарню з діагнозом «Електротравма, опік 3-о та 4-го пальців правої кисті та 1-го, 2-го пальців лівої кисті» 19 лютого госпіталізували дворічного хлопчика.

Про це інформують в Управлінні ДСНС в Тернопільській області, передає сайт vision.ternopil.ua.

Електротравма виникає при доторканні неізольованих електродротів, увімкнених у мережу, або при ураженні блискавкою, внаслідок чого в організмі людини відбуваються важкі місцеві та загальні зміни, які часто закінчуються летально.

Якщо потерпілий перебуває під дією електричного струму, медики радять негайно розімкнути електричний ланцюг за допомогою переривника ланцюга або вимикача, або висмикнути вилку з штепсельної розетки. Використовувати ізолюючі предмети: суху дерев’яну палицю, одяг, мотузок, шкіряні або гумові рукавички тощо. Після звільнення від дії струму – надання першої допомоги. Постраждалого на тривалий час розміщують у стаціонарі, де проводиться симптоматичне лікування.

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