Якщо потерпілий перебуває під дією електричного струму, медики радять негайно розімкнути електричний ланцюг за допомогою переривника ланцюга або вимикача, або висмикнути вилку з штепсельної розетки. Використовувати ізолюючі предмети: суху дерев’яну палицю, одяг, мотузок, шкіряні або гумові рукавички тощо. Після звільнення від дії струму – надання першої допомоги. Постраждалого на тривалий час розміщують у стаціонарі, де проводиться симптоматичне лікування.
У Тернополі дворічна дитина обпекла руки електрострумом
21/02/2017 0
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В Тернопільську обласну дитячу лікарню з діагнозом «Електротравма, опік 3-о та 4-го пальців правої кисті та 1-го, 2-го пальців лівої кисті» 19 лютого госпіталізували дворічного хлопчика.
Про це інформують в Управлінні ДСНС в Тернопільській області, передає сайт vision.ternopil.ua.
Електротравма виникає при доторканні неізольованих електродротів, увімкнених у мережу, або при ураженні блискавкою, внаслідок чого в організмі людини відбуваються важкі місцеві та загальні зміни, які часто закінчуються летально.
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