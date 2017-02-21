У Тернополі дворічна дитина обпекла руки електрострумом

В Тернопільську обласну дитячу лікарню з діагнозом «Електротравма, опік 3-о та 4-го пальців правої кисті та 1-го, 2-го пальців лівої кисті» 19 лютого госпіталізували дворічного хлопчика.

Про це інформують в Управлінні ДСНС в Тернопільській області, передає сайт vision.ternopil.ua.

Електротравма виникає при доторканні неізольованих електродротів, увімкнених у мережу, або при ураженні блискавкою, внаслідок чого в організмі людини відбуваються важкі місцеві та загальні зміни, які часто закінчуються летально.