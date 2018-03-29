У Тернополі двоє людей отруїлися чадним газом
29/03/2018 0
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О 22.00 в Тернопільську університетську лікарню з діагнозом «Отруєння чадним газом» було терноміново шпиталізовано місцевих жителів 1994 та 1993 року народження.
Випадок стався на вулиці Бордуляка внаслідок несправності системи димовентиляційних каналів газової колонки приватного житлового будинку.
На щастя, стан потерпілих вдалося стабілізувати, повідомляє Тернопільська липа.
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