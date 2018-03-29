У Тернополі двоє людей отруїлися чадним газом

29/03/2018 0
Розмір тексту:
версія для друку

О 22.00 в Тернопільську університетську лікарню з діагнозом «Отруєння чадним газом» було терноміново шпиталізовано місцевих жителів 1994 та  1993 року народження.

Випадок стався на вулиці Бордуляка внаслідок несправності системи димовентиляційних каналів газової колонки приватного житлового будинку.

На щастя, стан потерпілих вдалося стабілізувати, повідомляє Тернопільська липа.

  • Теги:

Додати свій коментар

Головні новини

Креатор буд

Погода

Опитування

  • Чи даремними були жертви Героїв Небесної сотні?

    Результати

    Loading ... Loading ...

© 2000-2012 "За Збручем"

Передрук матеріалів тільки за наявності гіперпосилання на www.zz.te.ua

Вгору

Сайт створено
8 / 0,527 / 11.41m