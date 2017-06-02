У Тернополі двох учнів вигнали з тестування через мобільні телефони

02/06/2017 Розмір тексту:

Втратили свій шанс вступати у ВНЗ через порушення під час здачі ЗНО на Тернопільщині поки що двоє учнів. Для них вступ у виш закінчився видаленням з аудиторії ще на першому ж тестуванні з української мови і літератури через мобільні телефони.

За ДПА з мови, яку обов’язково здають у формі ЗНО, у атестат їм поставлять один бал, повідомляє “20 хвилин“.

– ЗНО пройшло з таких предметів – української мови і літератури, німецької, французької, іспанської, англійської і математики, – каже заступник директора з питань ЗНО та моніторингу якості освіти обласного комунального інституту післядипломної педагогічної освіти Юрій Шайнюк. – Під час цих тестувань в нас було лише два видалення з аудиторії, і то – на першому ж тестуванні. – Під час технологічної перевірки перерви, з використанням металодетектора, в двох дітей знайшли мобільні телефони. Як результат – вступати у вищий навчальний заклад вони зможуть, результат їхнього ЗНО буде анульований, а за ДПА в додаток до атестату їм поставлять один бал. Здавати дві інших ДПА, які також цьогоріч проходять у формі тестування, вони зможуть.

Більше порушень поки що не було ніяких. Явка дітей загалом на ЗНО, за словами пана Шайнюка, цьогоріч є високою. А саме: з української мови і літератури – понад 95,6 %, з іноземних мов – 94%, і з математики – 95%. Діти, які не змогли прийти на тестування з поважних причин, мають шанс пройти ЗНО під час додаткової сесії.

– Під час реєстрації на додаткову сесію слід представити документ, який засвідчує поважність причини відсутності, – додає він. – Додаткова сесія відбуватиметься 3-12 липня у місті розташування Регіонального центру з оцінювання якості освіти, тобто у Івано-Франківську.

Додаткову сесію, за його словами, лишень раз, у 2014 році, проводили у Тернополі. Адже тоді в Івано-Франківську і так було зареєстровано багато дітей на додаткову сесію з числа тимчасово-переміщених осіб – з Луганської, Донецької областей, Криму. Зараз же на Тернопільщині мало дітей реєструються на додаткову сесію.