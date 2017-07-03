У Тернополі – дві аварії з потерпілими. ФОТО

03/07/2017 Розмір тексту:

Аварія на вул. Протасевича трапилась 30 червня. Там зіткнулись Mercedec Benz Vito та Audi. На перехресті Шашкевича-Живова 1 липня зіткнулись Lanos та ВАЗ.

– У пʼятницю, 30 червня, на вулиці Протасевича, 8 близько 13:19 30-річний водій авто Mercedec Benz Vito вʼїхав у Audi A3 під керуванням 28-річного водія, – повідомили “20 хвилин” у прес-службі патрульної поліції Тернополя. – У аварії постраждав водій Audі. Бригада швидкої допомоги №3 доставила потерпілого у травмпункт, після чого у Тернопільську Обласну клінічну лікарню.

Інша аварія з потрепілими трапилась у суботу, 1 липня, близько 18.35 на перехресті вулиць Шашкевича-Живова.

– Зіткнулись авто ЗАЗ Ланос, за кермом якого була 37-річна жінка-водій та ВАЗ-21112 під керуванням 37-річного водія, – повідомили в прес-службі. – До приїзду працівників патрульної поліції 21-річного потерпілого пасажира одного з авто забрала “швидка”.