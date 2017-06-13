У Тернополі довели, що для дружби не важлива порода. ФОТО

12/06/2017 Розмір тексту:

Для дружби порода не важлива, – доводили під час виставки безпородних тварин. На Козацькому острівку у гідропарку було представлено кілька десятків собак, які брали участь у різноманітних конкурсах.

Організувала виставку Тернопільська організація «Ноїв ковчег». Також поряд діяв благодійний ярмарок, де продавали різноманітні атрибути для тварин. Виручені кошти спрямують на облаштування притулку для безпритульних тварин.

«Цим благодійним конкурсом ми вирішили закликати тернополян і гостей міста обирати безпородних тварин. Ми вирішили довести, що цих тваринок також можна багато чого навчити. Вони дуже слухняні і можуть вправно виконувати різноманітні команди. Навіть після невеликої підготовки собачки вміють виконувати багато різних вправ. У нас в притулку є чимало тваринок, які чекають на свої господарів. Тож ми закликаємо тернополян, обирати безпородні собачки», – відзначила співорганізатор дійства Аліна Кошельовська.

Після виставки дехто з відвідувачів прийняв для себе рішення – взяти безпородну тваринку.

Софія Романська