У Тернополі дороги рятують від спеки “поливалками”. ВІДЕО

03/08/2017 1
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Під час спеки у Тернополі працюють поливальні машини.

Комунальники кажуть, що поливають дорогу у першу чергу для того, щоб вберегти тернополян від надмірної концентрації пилу, а дороги – від руйнування.

Наразі у місті працює дві такі машини у центральній частині, на масивах «Східний» та «Сонячний». Також поливають дороги і на масиві «Дружба».

Зі слів комунальників, машини починають працювати, коли позначка на термометрі сягає +25 градусів та вище.

Відео Антона Марчевського, Від Тарнополя до Тернополя

 

Через спеку в Тернополі поливають дорогиВідео: Антон Марчевський

Опубліковано Від Тарнополя до Тернополя 3 серпня 2017 р.

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Коментарі (1)

Іван

03/08/2017

Відразу видно двох порушників-таксистів, які поїхали під знак

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