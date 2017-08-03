У Тернополі дороги рятують від спеки “поливалками”. ВІДЕО
03/08/2017 1
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Під час спеки у Тернополі працюють поливальні машини.
Комунальники кажуть, що поливають дорогу у першу чергу для того, щоб вберегти тернополян від надмірної концентрації пилу, а дороги – від руйнування.
Наразі у місті працює дві такі машини у центральній частині, на масивах «Східний» та «Сонячний». Також поливають дороги і на масиві «Дружба».
Зі слів комунальників, машини починають працювати, коли позначка на термометрі сягає +25 градусів та вище.
Відео Антона Марчевського, Від Тарнополя до Тернополя
Через спеку в Тернополі поливають дорогиВідео: Антон Марчевський
Опубліковано Від Тарнополя до Тернополя 3 серпня 2017 р.
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Коментарі (1)
Іван03/08/2017
Відразу видно двох порушників-таксистів, які поїхали під знак