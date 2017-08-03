У Тернополі дороги рятують від спеки “поливалками”. ВІДЕО

03/08/2017 Розмір тексту:

Під час спеки у Тернополі працюють поливальні машини.

Комунальники кажуть, що поливають дорогу у першу чергу для того, щоб вберегти тернополян від надмірної концентрації пилу, а дороги – від руйнування.

Наразі у місті працює дві такі машини у центральній частині, на масивах «Східний» та «Сонячний». Також поливають дороги і на масиві «Дружба».

Зі слів комунальників, машини починають працювати, коли позначка на термометрі сягає +25 градусів та вище.

Відео Антона Марчевського, Від Тарнополя до Тернополя