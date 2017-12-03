У Тернополі дівчина з ножем погрожувала перехожим

03/12/2017 Розмір тексту:

У п’ятницю, 1 грудня, близько 13-ї години на вулиці Шпитальній перехожі спостерігали неприємну картину.

Дівчина з ножем погрожувала перехожим фізичною розправою, повідомляє tenews.org.ua.

Тернополяни викликали патрульних. Поліцейські заспокоїли 18-річну дівчину і викликали швидку. Її шпиталізували до обласної психо-неврологічної лікарні.