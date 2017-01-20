У Тернополі дітям приготували “Новорічну пригорщу чудес”

20/01/2017 Розмір тексту:

«Повір у себе», – така назва фестивалю для дітей з обмеженими можливостями. Цього року вихованці Тернопільського обласного навчально-реабілітаційного центру та спеціальної загальноосвітньої школи-інтернату представляють Різдвяну програму.

Відбувається фестиваль «Повір у себе» традиційно в “Березолі”. Серед учасників – діти різних вікових категорій.

«У нас задіяні всі діти, які мають бажання. Ті, хто не чує можуть танцювати, а хто не ходить – співає. Кожному є можливість розвивати свій талант. Це мистецтво дуже особливе, а тому і захоплююче. Танцювати не просто, коли не чуєш музики. Однак все можливо. Діти вчаться відчувати ритм, рахують кроки, читають по губах тренера. Коли ми дивимося на результат, то розуміємо, як багато це означає для дітей. Коли участь беруть особливі діти, то і мистецтво виходить особливе», – каже директор Тернопільського центру дитячої творчості Світлана Міхенко.

Фестиваль «Повір у себе» – традиційний, однак щороку він об’єднує все більше людей. Цього разу у фестивалі бере участь до тисячі дітей. Фестиваль стає можливістю для соціалізації та адаптації дітей з особливими потребами. Завершиться дійство виставкою дитячих робіт на тему «Новорічна пригорща чудес».