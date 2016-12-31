У Тернополі діє унікальна фабрика ялинкових прикрас

31/12/2016 Розмір тексту:

У Тернополі працює унікальна фабрика новорічних прикрас, на якій усі іграшки майстерно виготовляють винятково вручну.

На заводі діє декілька цехів, у яких виробництво розділене на етапи. Початок створення іграшок починається в цеху, де роблять зі скла заготовки. Там за температури 1000 градусів виплавляють форму майбутньої прикраси.

Потім її остудять та передадуть до наступного цеху, де формі надають кольору.

Найзахоплюючий процес на підприємстві – це декорування. Тут майстри вручну розписують кожну іграшку, ретельно підбираючи цікавий візерунок, що перетворює новорічну іграшку у справжній витвір мистецтва.

“Це єдина фабрика у світі, яка виготовляє різнопланові новорічні іграшки. Кожна з цих ліній досить складна, але нам вдалося об’єднати їх, тому ми можемо задовольнити найвибагливішого клієнта”, – розповідає “казкової” фабрики Ірена Бутитер.

Українські прикраси експортують до країн Європи та ОАЕ.

“До прикладу, для клієнтів із Арабських Еміратів виготовляємо кулі, кожна з яких оздоблена 150 декоративними каменями”, – додала власниця виробництва.

І звичайно ж для найбільших шанувальників свята – дітей на підприємстві створюють різноманітні іграшки у вигляді улюблених героїв казок та мультиків, аби задовольнити смаки найвибагливіших клієнтів.

Джерело: znaj.ua