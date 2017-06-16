У Тернополі деякі тролейбуси змінять маршрути

16/06/2017 Розмір тексту:

17-18 червня з 08.00 год. до 20.00 год., у зв’язку з ремонтом асфальтобетонного покриття ділянки на вул. Протасевича, буде тимчасово змінено рух громадського транспорту в напрямку транспортної розв’язки вулиць Протасевича – Ст. Бандери – 15 Квітня до осі вулиці (зі сторони житлових будинків).

Зокрема, будуть внесені зміни в рух тролейбусних маршрутів №№ 2, 5, а саме:

1. тролейбусний маршрут № 2 в прямому і зворотному напрямку курсуватиме на пр. С.Бандери без заїзду на вул. Слівенську та Л.Українки;

2. тролейбусний маршрут № 5 курсуватиме пр. С.Бандери без заїзду на вул. Довженка, Л.Українки, Слівенську.