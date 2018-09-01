У Тернополі деякі тролейбуси тимчасово змінили маршрути

01/09/2018 Розмір тексту:

З 31 серпня по 2 вересня (включно) на вулицях Тролейбусній (від ж/б №4 до вул. Бережанської) та Бережанській (від вул. Лучаківського до вул. Тролейбусної) частково перекритий рух автотранспорту у зв’язку із проведенням робіт з капітального ремонту дорожнього покриття.

На цей період внесені зміни у роботу тролейбусів маршруту №2 та №11, а також маршрутного автобуса № 27, повідомляють у міській раді.

– Тролейбуси №2 та №11 курсуватимуть вулицями Винниченка – Карпенка (оминаючи вулиці Бережанську, Тролейбусну та Лучаківського), а далі за звичним маршрутом.

– Маршрутка № 27 курсуватиме через вул. Лучаківського – далі за звичним маршрутом.

Прохання до водіїв бути обережними при проїзді згаданих ділянок і завчасно обирати маршрути руху.

Нагадаємо, в рамках капітального ремонту на вул. Тролейбусній заплановано влаштування 150 м мереж дощової каналізації з підключенням до вул. Бережанської та проведення заміни дорожнього покриття, а на вул. Бережанській підрядники виконають заміну верхнього шару дорожнього покриття, а також часткову заміну бордюрного каменю.