У Тернополі десятки людей спостерігали, як поліція ловить злодія. ФОТО

10/04/2017 Розмір тексту:

Невідомий заліз в одну з квартир на вулиці Коновальця, 9.

Про це повідомив “20 хвилин” очевидець події.

Тернополянин Микола розповідає, що вийшов на вулицю приблизно о 22.15. Біля будинку вже зібрався натовп людей, а також приїхали працівники поліції. За словами очевидців, невідомий чоловік світив ліхтариком у вікна будинку. А потім заліз у чужу квартиру.

– Поліцію ніби викликали якийсь хлопець із дівчиною, які відпочивали у дворі, – розповідає чоловік. – Приїхали “копи”. Привезли собаку. Імовірний грабіжник забився десь у куточку і не виходить.

За словами Миколи, правоохоронці збиралися штурмувати квартиру. На місце вже прибула група швидкого реагування з автоматами та повністю екіпіровані.

Але, зі слів сусідів, приїхав власник та відчинив двері. Правоохоронці затримали грабіжника та вивели його із помешкання. Вочевидь, сам злодій при затриманні спротиву не чинив.