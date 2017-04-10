У Тернополі десятки людей спостерігали, як поліція ловить злодія. ФОТО
Невідомий заліз в одну з квартир на вулиці Коновальця, 9.
Про це повідомив “20 хвилин” очевидець події.
Тернополянин Микола розповідає, що вийшов на вулицю приблизно о 22.15. Біля будинку вже зібрався натовп людей, а також приїхали працівники поліції. За словами очевидців, невідомий чоловік світив ліхтариком у вікна будинку. А потім заліз у чужу квартиру.
– Поліцію ніби викликали якийсь хлопець із дівчиною, які відпочивали у дворі, – розповідає чоловік. – Приїхали “копи”. Привезли собаку. Імовірний грабіжник забився десь у куточку і не виходить.
За словами Миколи, правоохоронці збиралися штурмувати квартиру. На місце вже прибула група швидкого реагування з автоматами та повністю екіпіровані.
Але, зі слів сусідів, приїхав власник та відчинив двері. Правоохоронці затримали грабіжника та вивели його із помешкання. Вочевидь, сам злодій при затриманні спротиву не чинив.
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