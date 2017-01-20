У Тернополі десять пішоходів загинули під колесами автомобілів

20/01/2017 0
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З 12 березня 2016 року і до сьогодні році за участю пішоходів у Тернополі сталося 100 дтп. У них травмувалося 89 пішоходів, 10 – загинуло.

Про це повідомляє управління патрульної поліції Тернополя.

У патрульній поліції нагадують, що, відповідно до правил дорожнього руху, забороняється:
а) виходити на проїзну частину, не впевнившись у відсутності небезпеки для себе та інших учасників руху;
б) раптово виходити, вибігати на проїзну частину, в тому числі на пішохідний перехід;
в) допускати самостійний, без нагляду дорослих, вихід дітей дошкільного віку на проїзну частину;
г) переходити проїзну частину поза пішохідним переходом, якщо є розділювальна смуга або дорога має чотири і більше смуг для руху в обох напрямках, а також у місцях, де встановлено огородження;
ґ) затримуватися і зупинятися на проїзній частині, якщо це не пов’язано із забезпеченням безпеки дорожнього руху;
д) рухатися по автомагістралі чи дорозі для автомобілів, за винятком пішохідних доріжок, місць стоянки і відпочинку.
Подбайте про свою безпеку та безпеку оточуючих!

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