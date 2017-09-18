У Тернополі дерево впало на зупинку. ФОТО

18/09/2017 0
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У Тернополі під час вітру впало дерево.

Інцидент стався на Дружбі, на вул. Карпенка. Про це на своїй сторінці в Фейсбуці повідомив Андрій Шкула, передає сайт 0352.ua.

“Понароблював трохи вітер. Дерево біля зупинки по Карпенка. Комунальники вже реагують. Якщо десь біля вас щось подібне і реакції нема, пишіть”, – закликав тернополян у своєму дописі під оприлюдненими фото Шкула.

Водночас рятувальники повідомили, що учора о 22 год 14 хв. на пункт зв’язку ДПРЧ 8 поступило повідомлення про те, що в м. Борщів на вул. Промисловій на проїжджу частину дороги впало дерево. Рятувлаьники залучалися до розблокування проїжджої частини.

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