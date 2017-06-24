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У Тернополі дерева впали на мікроавтобус та автомобіль. ФОТО
24/06/2017 0
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23 червня близько 18:00 у Тернополі внаслідок поривів вітру виникло три випадки падіння аварійних дерев.
Так, на вулиці Веселій, 2 частина крони дерева впала на проїжджу частину вулиці. Рятувальники розпиляли дерево та звільнено проїзд.
На вулиці Коновальця, 23 частина крони дерева впала на автомобіль «ВАЗ – 2108», рятувальним відділенням було звільнено автомобіль.
На вулиці Бережанській, 41 аварійне дерево впало на вантажний мікроавтобус «Пежо » та покрівлю приватного житлового будинку.
В усіх випадках обійшлося без потерпілих.
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