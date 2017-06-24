У Тернополі дерева впали на мікроавтобус та автомобіль. ФОТО

24/06/2017 Розмір тексту:

23 червня близько 18:00 у Тернополі внаслідок поривів вітру виникло три випадки падіння аварійних дерев.

Так, на вулиці Веселій, 2 частина крони дерева впала на проїжджу частину вулиці. Рятувальники розпиляли дерево та звільнено проїзд.

На вулиці Коновальця, 23 частина крони дерева впала на автомобіль «ВАЗ – 2108», рятувальним відділенням було звільнено автомобіль.

На вулиці Бережанській, 41 аварійне дерево впало на вантажний мікроавтобус «Пежо » та покрівлю приватного житлового будинку.

В усіх випадках обійшлося без потерпілих.