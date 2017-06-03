У Тернополі депутата облили фекаліями? ВІДЕО

02/06/2017 Розмір тексту:

У сутичках біля міської ради Тернополя депутата Івана Сороколіта облили голубиними фекаліями.

Сьогодні під час протистояння активістів ВО «Свобода» та окремих представників фракцій «Самопоміч» та «БПП», які знову намагалися провести до ради трьох виключених раніше із «Свободи» депутатів, перші проявили «креативність».

На відміну від попередніх зірваних сесій, «свободівці» не стали вступати у суперечки і бійки з прихильниками «вигнанців», а створили коридор до міської ради. Через коридор пройшли всі депутати, які бажали працювати на сесії. Вільно пересувалися журналісти та громадські активісти. Не пускали лише трьох, яких раніше виключили з партії. При цьому «свободівці» й пальцем не доторкнулися до них, однак в одного з колишніх однопартійців – Івана Сороколіта – влучили «пахучою» сумішшю.

Нагадаємо, дві сесії поспіль під міською радою Тернополя кипіли пристрасті. Депутати з фракцій «БПП» та «Самопоміч» намагалися провести у сесійний зал виключених з партії «Свобода» депутатів, розраховуючи мати додаткові три «штики». Депутати міської, обласної ради Тернополя та прості активісти від ВО «Свобода» їм протидіяли.