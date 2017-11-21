У Тернополі депутат побив поліцейських

21/11/2017 Розмір тексту:

Повідомлення про порушення правил дорожнього руху надійшло патрульним поліцейським Тернополя 21 листопада о 16:50. На вулиці Замковій водій автомобіля Daewoo Lanos припаркував власне авто з порушенням правил дорожнього руху.

Як повідомляє Досьє 102, викликав правоохоронців депутат Тернопільської обласної ради. Проте до приїзду поліції, порушник покинув місце зупинки, а заявник безпідставно почав поводити себе агресивно та неадекватно.

Як каже командир роти патрульної поліції №4 Юрій Гоїк, чоловік на інвалідному візку не реагував на зауваження людей у формі, а потім напав на поліцейських.

Зірвав жетон та вихопив рацію. Патрульні намагалися заспокоїти дебошира. Чоловік пообіцяв вести себе адекватно. Проте, коли патрульні пустили його руки, він схопив дівчину-поліцейську за волосся, а після цього впав з інвалідного візка, потягнувши її за собою та пошкодивши мобільний телефон інспектора.

Поліцейські за меддопомогою звернулися до лікарні. У патрульного закрита черепно-мозкова травма, струс головного мозку, забій нижньої щелепи. У дівчини-поліцейського закрита черепно-мозкова травма, забій м’яких тканин волосистих частин голови та струс.

Депутат відмовився давати будь-які свідчення, але при цьому не повернув відібраний у жінки-правоохоронця нагрудний знак.

Вирішується питання про внесення події до Єдиного реєстру досудових розслідувань за статтею 345 ККУ – погроза або насильство щодо працівника правоохоронного органу. Санкція статті – виправні роботи на строк до двох років або арешт на строк до шести місяців, або обмеження волі на строк до трьох років, або позбавлення волі на той самий строк. На місці події працює слідчо-оперативна група.