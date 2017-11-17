У Тернополі демонтували “Ситого та щасливого”. ФОТО

17/11/2017 Розмір тексту:

17 листопада постійно діючою робочою групою з організації проведення демонтажів тимчасових споруд, які влаштовані на земельних ділянках комунальної власності без відповідних документів, демонтовано тимчасову споруду за адресою вул. Живова, біля ринку «Купон».

Демонтаж проведено на виконання рішення виконавчого комітету Тернопільської міської ради від 10.10.2017 року № 742 «Про усунення порушень у сфері земельного законодавства та містобудування».

Дана споруда знаходиться на території КП «Тернопільелектротранс». Для її повернення власнику необхідно звернутись в КП «Тернопільводоканал» (вул. Танцорова, 7) та в ПП «Східний масив» (проспект Степана Бандери, 94) з питання відшкодування коштів, витрачених на проведення робіт з демонтажу, перевезення та зберігання об`єкту. При собі мати документи, що посвідчують право власності на демонтовану тимчасову споруду.