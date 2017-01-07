У Тернополі демонструють “Боже милосердя”

07/01/2017 Розмір тексту:

Боже милосердя. Що це таке і яким воно є. Над цим роздумували майже три десятки українських та польських художників під час VI Міжнародного пленеру іконопису та сакрального мистецтва на Волині.

Захід проходив в Інтеграційному центрі волинського села Замлиння у липні 2016 року. Минулий рік мав особливе значення для Католицької церкви – Папа Римський Франциск проголосив його часом Надзвичайного Ювілею Божого Милосердя. Тож це стало темою робіт пленеру. Результати духовних і творчих роздумів вже побачили на багатьох виставках в Україні та Польщі. Напередодні Різдва 2017 року ікони та твори сакрального мистецтва, створені під час пленерів 2015-2016 років представили у Тернополі.

У нашому місті виставку відкрив Консул Республіки Польща в Луцьку Кшиштоф Савіцкі. Адже Генеральне консульство є одним із організаторів зазначених пленерів, так само, як і Волинська організація Національної спілки художників України.

– У цій експозиції представлена тільки частина робіт із шостого пленеру, – розповів Володимир Марчук, голова ВО НСХУ. – Інші роботи увійшли до виставки, яка відкрилася у Жешуві напередодні польського Різдва. За результатами усіх пленерів у назбиралося вже багато творів, їх вистачило б на чотири таких зали. Є тут багато ікон, а є альтернатива традиційній візантійській іконі.

У пленерах беруть участь, як досвідчені майстри, художники, викладачі так і студенти. Вже не перший раз до них долучається й тернопільська художниця Марія Іванюта. На виставці можна побачити й твори студентів і випускників Львівської академії мистецтв.

Виставка цікава тим, що представляє не просто сучасний варіант класичної візантійської ікони, а й альтернативні її варіанти – власне бачення та розуміння автора, в даному випадку поняття «боже милосердя». Кому цікавий розвиток сучасного сакрального мистецтва може відвідати виставку до 19 січня у галереї «Бункермуз», що на бульварі Тараса Шевченка.

Ольга Трач

Фото Анна Золотнюк