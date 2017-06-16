У Тернополі дебошир чіплявся до перехожих, а потім облаяв поліцейських

Він знаходився у стані алкогольного сп’яніння, виражався нецензурною лайкою до перехожих. На зауваження та прохання поліцейських припинити правопорушення не зважав.

Охоронці порядку запросили правопорушника до відділку поліції. Втім

він категорично відмовився виконувати законні вимоги працівників патрульних та почав виражатись нецензурною лайкою в бік поліцейських та намагався втекти.

Патрульні поліцейські оперативно його затримали та відвезли до відділку поліції.

Інспектори склали на громадянина протокол за ст. 185 КУпАП (Злісна непокора законній вимозі працівників поліції) та за ст. 173 КУпАП (Дрібне хуліганство), повідомляють у патрульній поліції Тернополя.