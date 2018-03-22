У Тернополі далі масово викрадають “євробляхи”. ФОТО
Патрульні оперативно розшукали викрадені номерні знаки.
«Номерні знаки зняли, а натомість залишили записку з номером», – розповів заявник патрульним поліцейським, які приїхали вчора вранці на виклик на вулицю 15 квітня.
Його Volkswagen на іноземній реєстрації, був припаркований у дворі, біля будинку.
Аналогічний виклик близько 9 ранку патрульні отримали від мешканця вулиці Леся Курбаса. Викрадені номерні знаки вони знайшли у тому ж дворі, на балконі під купою дощок.
До речі, ситуації з викраденням номерних знаків з автомобілів з іноземною реєстрацією – непоодинокі. Основна мета таких злочинів – отримати винагороду опісля повернення незаконно привласненого. Проте, зазвичай, отримавши кошти, номерні знаки власникам авто так і не повертають. Тож, якщо ви опинилися у такій ситуації, негайно телефонуйте на спецлінію 102, повідомляють у патрульній поліції Тернополя.
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