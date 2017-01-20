У Тернополі чоловік повернувся з психлікарні і встромив ножа у сусіда
20/01/2017 0
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Злочин було скоєно на вулиці Молодіжній.
Як повідомили у поліції, правоохоронців викликала місцева мешканка. Вона поскаржилася на чоловіка-дебошира. Правопорушника доправили у психлікарню для освідування на ста алкогольного сп’яніння. Коли ж він повернувся із закладу, застав дружину у компанії молодого сусіда. Відтак, взяв ножа і встромив чоловікові в руку.
За цим фактом розпочато кримінальне провадження.
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