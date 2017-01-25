У Тернополі чоловік помер біля під’їзду будинку
25/01/2017 0
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Жахливий випадок трапився сьогодні вранці, 25 січня, близько 7:15 год. на вулиці Симоненка, 3.
Про це в коментарі 0352.ua розповіла прес-секретар патрульної поліції Тернополя Оксана Смільська.
За словами патрульних, чоловік йшов вулицею із власною дружиною і йому раптово стало погано. Дружина негайно викликала швидку медичну допомогу, адже у чоловіка були проблеми із серцем. Лікарі надавали допомогу потерпілому, однак, врятувати не змогли.
У результаті чоловік помер біля під’їзду власного будинку. Причину смерті наразі встановлює судово-медична експертиза, втім, медики підозрюють, що у тернополянина стався інфаркт.
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