У Тернополі чоловік помер біля під’їзду будинку

25/01/2017 Розмір тексту:

Жахливий випадок трапився сьогодні вранці, 25 січня, близько 7:15 год. на вулиці Симоненка, 3.

Про це в коментарі 0352.ua розповіла прес-секретар патрульної поліції Тернополя Оксана Смільська.

За словами патрульних, чоловік йшов вулицею із власною дружиною і йому раптово стало погано. Дружина негайно викликала швидку медичну допомогу, адже у чоловіка були проблеми із серцем. Лікарі надавали допомогу потерпілому, однак, врятувати не змогли.

У результаті чоловік помер біля під’їзду власного будинку. Причину смерті наразі встановлює судово-медична експертиза, втім, медики підозрюють, що у тернополянина стався інфаркт.