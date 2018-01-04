У Тернополі чоловік погрожував пістолетом колишній дружині

04/01/2018 0
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У чоловіка, що погрожував колишній дружині, патрульні виявили предмет, схожий на пристрій для відстрілу гумових куль.

Про це повідомляють у патрульній поліції Тернополя.

Вчора, близько 9-ї години ранку, спецлінії 102 надійшло повідомлення від 23-річної громадянки про те, що її колишній чоловік стукає в двері квартири та погрожує фізичною розправою.

Коли інспектори прибули за вказаною адресою, громадянина на місці уже не було. Але згодом він все ж повернувся до вказаної квартири. Охоронці порядку помітили підозрілу поведінку чоловіка. У нього під час поверхневої перевірки виявили предмет, зовні схожий на пристрій для відстрілу гумових куль.

Для з’ясування усіх обставин події патрульні викликали на місце слідчо-оперативну групу.

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