У Тернополі чоловік безкоштовно напився через… заборону продажу алкоголю

17/05/2017 Розмір тексту:

У Тернополі чоловік перед самим закриттям супермаркету розпив пляшку горілки і не розрахувався за нього через відсутність технічної можливості.

Як повідомили УНІАН в патрульній поліції Тернополя, учора після 22 год до поліцейських надійшло повідомлення від чергового торгового закладу, який повідомив, що на вул. Текстильнійу магазині “Сільпо” невідомий випив пляшку горілки. При цьому не розрахувався за неї, оскільки каса із алкогольними напоями після 22 год не працює через заборону міською радою продажу алкоголю після 22 год.

Поліцейські скали адмінпротоколи на чоловіка за ч.1 ст. 51, ст. 173 КУпАП (дрібне хуліганство) та постанову за ч.1 ст. 178 КУпАП (розпивання алкогольних напоїв у заборонених законом місцях або поява у громадських місцях).