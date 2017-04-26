У Тернополі черговий алкорекордсмен скоїв ДТП. ВІДЕО

25/04/2017 Розмір тексту:

Близько 22-ї години, 24 квітня, на службу 102 надійшла інформація про ДТП на вулиці Лозовецькій. У водія в 14 разів перевищувала норма алкоголю.

На місці аварії патрульні виявили автомобіль Fiat Dоblo, який перекинувся, поруч – водій з пасажирами. Патрульні з’ясували, що 30-річний водій, перебуваючи у стані алкогольного сп’яніння, не впорався з керуванням та спричинив ДТП. Результат алкотесту – 2,85 проміле алкоголю в крові. А це майже у 14 разів перевищувало допустиму норму, повідомляють в управлінні патрульної поліції Тернополя.

На водія патрульні склали протоколи за ст. 124 КУпАП (ДТП), ч.1 ст.130 КупАП (Керування у стані алкогольного сп’яніння). Також у нього вилучили посвідчення водія.