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У Тернополі через п’яного водія постраждала дитина. ФОТО
06/07/2017 0
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На вулиці Протасевича 5 липня, близько 23-ї години, зіткнулися автомобілі Audi та Opel Vivaro. Причиною аварії сталося те, що 33-річний воді Audi виїхав на cмугу зустрічного руху.
Внаслідок зіткнення тілесні ушкодження отримав неповнолітній пасажир Opel. Його шптилізували до медичного закладу. За попередніми даними, у нього струс головного мозку та перелом носа.
Патрульні поліцейські провели огляд на стан алкогольного сп’яніння у винуватця ДТП. Результат драгера – 1,90 проміле алкоголю в крові. Це у майже 10 разів перевищує допустиму норму.
На водія інспектори склали адмінматеріали керування у стані алкогольного сп’яніння та керування без відповідних документів. На місце події працювала слідчо-оперативна група, повідомляють у патрульній поліції.
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