У Тернополі через п’яного водія постраждала дитина. ФОТО

Внаслідок зіткнення тілесні ушкодження отримав неповнолітній пасажир Opel. Його шптилізували до медичного закладу. За попередніми даними, у нього струс головного мозку та перелом носа.

Патрульні поліцейські провели огляд на стан алкогольного сп’яніння у винуватця ДТП. Результат драгера – 1,90 проміле алкоголю в крові. Це у майже 10 разів перевищує допустиму норму.

На водія інспектори склали адмінматеріали керування у стані алкогольного сп’яніння та керування без відповідних документів. На місце події працювала слідчо-оперативна група, повідомляють у патрульній поліції.