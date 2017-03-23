Через погані дороги в Тернополі сталося три ДТП. ВІДЕО

23/03/2017 Розмір тексту:

Вибоїни на дорогах, відсутність розмітки та дорожніх знаків виявляли у Тернополі. Патрульна поліція провела весняний комісійний огляд доріг міста. Знайдені проблеми задокументували і направили у міську раду та інші установи, відповідальні за благоустрій Тернополя.

Комісійний огляд доріг патрульними поліціянтами спільно із відділом технічного нагляду Тернопільської міської ради проводять двічі на рік – з метою визначити їх стан після зимового періоду. Останній такий об’їзд закінчився нещодавно і показав не найкращі результати. Виявляється, що дороги Тернополя потерпають від глибоких вибоїн, подекуди немає розміток, і не всі дорожні знаки відповідають стандартам, йдеться в сюжеті ТВ-4.

– Найпроблемніші вулиці у нас – це вул. Текстильна, Морозенка, Микулинецька, С. Бандери, Шептицького, Бродівська. Там переважають глибокі вибоїни глибиною 15 см. Від початку року на території Тернополя сталося три ДТП через незадовільне утримання вуличної мережі. Внаслідок чого транспортні засоби отримали механічні ушкодження, – розповідає начальник сектору безпеки дорожнього руху УПП у Тернополі Андрій Петрук.

На десяти ділянках, які найбільше уражені ямковістю, ще до ремонту виставили відповідні дорожні знаки: “вибоїна”, “ямковість” та “обмеження швидкості 40км/год”. Та ямковість – це ще не всі проблеми на дорогах Тернополя – подекуди відсутня дорожня розмітка, яка потребує поновлення, а це може стати причиною ДТП.