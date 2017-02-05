У Тернополі через ожеледицю оголосили “зелений рівень”

05/02/2017 Розмір тексту:

У зв’язку з черговим погіршенням погодних умов, дощами при мінусовій температурі повітря та утворенням ожеледиці, Тернопільська міська рада оголошує «зелений рівень» системи оповіщення.

«Уся техніка комунальних служб працює, машини посипають сумішшю дороги, тротуари та інші пішохідні ділянки, – розповідає начальник управління житлово-комунального господарства, благоустрою та екології Олег Соколовський. – Проте на вулиці мінусова температура, при якій падає дощ і усе одразу перетворюється на лід. При цьому комунальні служби продовжують працювати та посипати пішохідні та проїзні шляхи».

Тернопільська міська рада просить тернополян утриматися від пішохідних прогулянок та не користуватися власним транспортом.