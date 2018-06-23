У Тернополі через недбалість лікарів померла трирічна дитина

23/06/2018 Розмір тексту:

На Тернопільщині трирічний хлопчик помер від менінгіту, який лікарі не змогли вчасно діагностувати родичі 3-річного хлопчика винуватять лікарів у непрофесійності та недбалості, бо спершу декілька бригад швидкої допомоги не виявили підстав для госпіталізації дитини, а згодом інфекціоністи дитячої лікарні не змогли вчасно розгледіти бактеріальний менінгіт.

Хлопчик помер у реанімації на четвертий день після звернень батьків до медиків, ідеться в сюжеті ТСН.

Рідні Артема переконані, що хлопчик помер через зволікання лікарів і запізнілий діагноз, бо коли минулої суботи в дитини різко піднялася температура, вони одразу викликали швидку. “Жарознижувальні не збивали. Сказали продовжувати те все давати, пити багато липи, бо це вірус”, – розповіла мама Надія Качура. У неділю дитині стало ще гірше, батьки вдруге викликали медиків, які знову заявили, що потреби у стаціонарі немає. У понеділок вранці мама втретє телефонувала на швидку та бігла до дільничної, але та була у відпустці. Третя бригада невідкладної допомоги вирішила, що у хлопчика ангіна. “Зі швидкої хто приїжджає – сантехніки? Поясніть, хто? Як нам пояснювали в реанімації, що там не йшлося про добу, там ішлося про години, а вони в нас забрали дві доби”, – нарікає бабуся Світлана Дуболар.

Спершу декілька бригад швидкої допомоги не виявили підстав для госпіталізації дитини, потому лікарі-інфекціоністи дитячої лікарні не змогли вчасно розгледіти бактеріальний менінгіт. Хлопчик помер у реанімації на четвертий день після звернень батьків до медиків. Хто винен, тепер з’ясовують правоохоронці.

Мама не розуміє, що зробила не так, адже до медиків звернулася одразу: у п’ятницю забрала синочка із дитсадка із легким нежитем, у суботу викликала першу швидку, у понеділок надвечір уже четверту, сама вимагала госпіталізації, бо дитина почала блювати. “Мені казала лікар, яка має медичну освту, казала, яким треба бути лікарем, щоб елементарно не перевірити на менінгіт, коли дитина має високу температуру? Вони могли би сказати: краще поїдьте з нами, бо ми не впевнені, я б поїхала. Але мови ж не було”, – розповіла Надія Качура.

У центрі екстреної допомоги переконують, що хлопчика спершу не госпіталізовували, бо не було підстав, але далі самі ж на цьому наполягали. “Оскільки лікар побачила, що це повторний виклик, тут вже мови не було про те, що залишати дитину дома, хоча хлопчик активний, він говорив, розмовляв, але дещо сонливий. І лікар порадила госпіталізацію, наполягла на ній, для уточнення діагнозу”, – стверджує заступник директора тернопільського центру екстреної медичної допомоги Ганна Мончак. Медики інфекційного відділення дитячої лікарні запевняють, що врятували б дитину , якби її привезли хоча б на добу раніше. Хоча й самі менінгіт запідозрили не одразу. “Його почали вже капати. Я по чеках і по ліках зрозуміла, що це шось від отруєння, тому що там смекта була, якась дієтична добавка. Як вони лікували його? Без аналізів, на око. Блює – значить, отруєння”, – каже мама дитини.