У Тернополі чехи розповідали, як налагодити співпрацю громадськості і поліції

31/05/2017 Розмір тексту:

14 жителів Тернопільської області минулого року отримали статус постраждалих від торгівлі людьми. Проте кількість жертв набагато більша, – припускають представники організації «Відродження нації».

Щоб зменшити рівень злочинності, необхідна ефективна співпраця громадськості і поліції, – вважають представники Чеської Республіки. Вони приїхали на Тернопільщину, щоб налагодити міжнародне співробітництво органів державної влади, поліції та неурядових організацій, які реалізовують політику протидії торгівлі людьми.

«Я є прихильником того, щоб створювати карти злочинності. Це практикується в Європі. Тоді стає зрозумілою й очевидною аналітична інформація щодо рівня злочинності. Також можна проаналізувати причини і наслідки цієї ситуації, а також віднайти шляхи боротьби зі злочинністю. Проте найважливіше, це сформувати способи співпраці поліції і громадськості. Поліція має бути доступною до громадськості, лише в цьому випадку можлива ефективна співпраця», – відзначила експерт зі співпраці громадськості і поліції, підполковник поліції Чеської Республіки Соня Свободова.

Уже більше 20-ти років над проектом співпраці громадськості і поліції працює міжнародна благодійна організація “Ла Страда”. Волонтери надають медичну, психологічну, юридичну і матеріальну допомогу постраждалим. Аналогічні проекти планують і далі впроваджувати в області. Громадські активісти сподіваються, що це допоможе знизити рівень злочинності.

Софія Романська