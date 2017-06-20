У Тернополі частково змінить свій рух одна з маршруток

20/06/2017 Розмір тексту:

У зв’язку з проведенням капітального ремонту підпірної стіни на вул. Миру рух транспорту здійснюватиметься однією смугою. Також частково змінить свій маршрут автобус №31.

На спеціальній нараді, яка відбулася під керівництвом міського голови Сергія Надала, було прийнято рішення тимчасово перекрити дорожній рух від вул. Миру до вул. Карпенка. Увесь громадський транспорту курсуватиме без змін. Частково зміниться лише рух маршрутки №31, яка курсуватиме по вул. Дружби, вул. Миру до вул. Максима Кривоноса та далі без змін.

«За сприятливих погодних умов ремонт стінки плануємо завершити впродовж двох місяців, – розповідає головний інженер управління ЖКГ Микола Лесів. – Там плануємо виконувати монолітні ремонтні роботи, а дорогу частково перекриваємо у зв’язку з тим, що на об’єкті працюватиме великоваговий транспорт».