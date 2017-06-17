У Тернополі частково перекриють одну з найбільш завантажених доріг. ВІДЕО

17/06/2017 0
Розмір тексту:
версія для друку

Із 19 червня у  Тернополі частково перекриють вулицю Живова – від перехрестя вулиць Шептицького та Живова до виїзду з автовокзалу.

Дорогу ремонтуватимуть поточно, планують за сприятливої погоди за три дні роботи завершити.

Транспорт їздитиме однією смугою руху, повідомляє ТВ-4.

  • Теги:

Додати свій коментар

Головні новини

Креатор буд
Погода, Новости, загрузка...

Погода

Опитування

  • Що, на Вашу думку, є рушійною силою конфлікту в міській раді?

    Результати

    Loading ... Loading ...

© 2000-2012 "За Збручем"

Передрук матеріалів тільки за наявності гіперпосилання на www.zz.te.ua

Вгору

Сайт створено
3 / 0,283 / 9.91m