У Тернополі частково перекриють одну з найбільш завантажених доріг. ВІДЕО
17/06/2017 0
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Із 19 червня у Тернополі частково перекриють вулицю Живова – від перехрестя вулиць Шептицького та Живова до виїзду з автовокзалу.
Дорогу ремонтуватимуть поточно, планують за сприятливої погоди за три дні роботи завершити.
Транспорт їздитиме однією смугою руху, повідомляє ТВ-4.
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