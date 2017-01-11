На БАМі частково паралізований рух тролейбусів

11/01/2017 0
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Через розрив електролінії рух тролейбусів у напрямку з мікрорайону “БАМ” в центр міста – паралізований.

Як повідомили у КП «Тернопільелектротранс» 11 січня вранці стався розрив електролінії на стику вулиць Збаразька та Лозовецька, що на кільці біля салону меблів фабрики “НОВА”.

– Наразі наші спеціалісти вивчають причину обриву. Як тільки буде щось відомо ми однозначно зробимо заяву, – прокоментував о 10:45 редакції “20 хвилин” директор КП «Тернопільелектротранс» Андрій Мастюх  – Протягом півгодини-години, електролінію наші спеціалісти повинні відновити.

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